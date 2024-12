Tempesta d’amore: Alexandra rovina Nicole con un crudele intrigo! | Anticipazioni italiane

Il lato più “dark” di Alexandra Saalfeld (Daniela Kiefer) sta per venire alla luce! Dopo aver tramato contro Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella imprenditrice dirigerà infatti la propria attenzione su una nuova vittima: Nicole Alves (Dionne Wudu). E anche in questo caso dimostrerà di saper essere assolutamente spietata con i propri nemici… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra contro Nicole

Entrata in scena come personaggio ambiguo capace di grandi gesti d’amore ma anche di azioni ciniche, negli ultimi mesi Alexandra ha tirato fuori il peggio di sé, tentando in tutti i modi di distruggere la vita di Leander. Proprio quando il suo intrigo contro il giovane medico fallirà definitivamente, però, la donna troverà una nuova vittima…

Tutto inizierà con la decisione di Nicole – storica collaboratrice degli Schwarzbach – di rinunciare alla sua posizione di governante al Fürstenhof per iniziare una nuova avventura professionale come imprenditrice, rilevando il Caffè Liebling.

Già furiosa per quello che vedrà come un vero e proprio tradimento da parte della Alves, Alexandra scoprirà poi come i suoi stessi figli abbiano sempre avuto più fiducia in Nicole rispetto che a lei! E da quel momento la situazione precipiterà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra rovina Nicole

Nonostante i tentativi di Eleni (Dorothée Neff) di mediare tra le due donne, i rapporti tra Alexandra e Nicole diventeranno sempre più tesi, trasformandosi presto in aperta ostilità (almeno da parte della Schwarzbach).

Determinata a vedere la sua ex collaboratrice fallire per costringerla ad umiliarsi di fronte a lei, Alexandra ordirà così un crudele intrigo per mettere la povera donna in ginocchio: manometterà un lavandino del Caffè Liebling causando un gravissimo allagamento al locale! E a quel punto Nicole sarà in rovina…

