Tempesta d’amore: Valentina illude Otto. E lui… | Anticipazioni italiane

Quando in amore non si ha chiarezza su ciò che si vuole, si finisce per fare del male a se stessi e agli altri. È ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) finirà per spezzare ancora una volta il cuore di Otto von Arnsberg (Maurice Lattke). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina bacia Otto

Da settimane ormai Otto ha capito di essersi perdutamente innamorato di Valentina… peccato solo che quest’ultima abbia occhi solo per Noah (Christopher Jan Busse)! Pur sapendo di non avere chance con quest’ultimo, la ragazza ha così sempre respinto le avances di von Arnsberg… almeno fino ad ora!

Nei prossimi giorni la Saalfeld si avvicinerà infatti sempre più al proprio spasimante, arrivando a baciarlo appassionatamente in una baita romantica. Ma sarà davvero pronta per un nuovo amore?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina delude Otto

Ebbene, purtroppo la risposta è “no”. Seppur chiaramente attratta da Otto, Valentina si renderà infatti conto di come il pensiero di Noah sia ancora troppo presente nella sua testa, decidendo dunque di prendere nuovamente le distanze da von Arnsberg. Questa volta, però, lui non ci starà…

Stanco dei tira e molla della Saalfeld, Otto farà dunque a quest’ultima una dichiarazione appassionata alla sua amata, dicendole chiaramente di avere intenzioni serie con lei e di non essere alla ricerca di un po’ di divertimento. Delle parole che faranno breccia nel cuore della ragazza…

Valentina riuscirà finalmente a lasciar andare Noah e dare una chance ai suoi sentimenti per Otto?