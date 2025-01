Tradimento, anticipazioni e trama puntata 19 gennaio 2025

Tradimento, anticipazioni di domenica 19 gennaio 2025

Ozan, dopo essere stato aggredito, cerca aiuto chiamando la madre in videochiamata, ma il cellulare si spegne, lasciando Guzide e Nazan in ansia e pronte a cercarlo. Guzide prova anche a contattare Tarik per informarlo, ma l’uomo non risponde. Grazie al supporto di Tolga, però, Guzide riesce a rintracciare la posizione del figlio e raggiungerlo. Nel frattempo, Tarik consegna del denaro a Ozan per compensare la perdita subita e lui corre a pagare la rata mensile del debito contratto con Cemil, il gioielliere.

Ozan, convocato da Oltan, gli racconta dell’aggressione, chiarendo che non si è trattato di un furto, bensì di un attacco da parte degli uomini di Lara. Oltan, furioso, minaccia Lara: se non convince Kaan a restituirgli i soldi della truffa, la situazione peggiorerà. Spaventata, Lara confessa che Kaan ha intenzione di lasciare il paese. Nel frattempo, Guzide scopre un biglietto aereo per New York nascosto in un cassetto di Oylum. Furiosa, si confronta con Tarik, che si inventa una bugia sul momento: sostiene di aver acquistato lui quel biglietto per permettere a Oylum di partecipare a un programma di ricerca a New York. Inoltre, accusa Guzide di essere la causa dei problemi familiari per la sua eccessiva severità e mancanza di comprensione.

Nel frattempo, Guzide scopre che Sema, la moglie di Umit, ha portato la loro bambina in Svezia. Si affida a Nazan per aiutare Umit a riportare la figlia Deniz a casa, ospitando temporaneamente suo fratello. Oylum, venuta a sapere che Tolga uscirà con delle ragazze, decide di presentarsi nello stesso locale insieme a Selin. Quando Tolga la vede ballare vivacemente con il suo amico Alican, si ingelosisce e si offre di accompagnarla a casa, riaccendendo così la scintilla dell’amore tra loro.

Guzide, invitando a cena Sezai, scopre che lui in passato aveva pubblicato un libro di poesie. Comprandolo, si rende conto che le poesie che il marito le dedicava erano in realtà parole di Sezai. Yesim, infine, si lamenta con Tarik per la sua indecisione nel chiedere il divorzio, ma lui ribatte che aspetta perché vuole che la richiesta parta dalla moglie. Seguici su Instagram.