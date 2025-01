Tradimento, anticipazioni puntata 1 febbraio 2025 (pomeriggio)

Tradimento, anticipazioni di sabato 1° febbraio 2025

Tarik scopre la lettera lasciata da Yesim e apprende che la donna è fuggita con la figlia. Disperato, si rivolge a Oltan per rintracciarla. Nel frattempo, Tolga e Ozan affrontano l’uomo che aveva aggredito Oylum, lo picchiano e lo consegnano alla polizia. Intanto, un dipendente della scuola di danza di New York avvisa Oylum che, se non si presenterà entro due giorni, perderà l’iscrizione.

Oylum e Selin cercano disperatamente un biglietto per partire, ma senza successo. Oylum chiede aiuto al padre, il quale, però, è troppo preoccupato per Yesim e Oyku per offrirle sostegno. Selin allora suggerisce di rivolgersi a Tolga, e anche se Oylum accetta con riluttanza, Tolga decide infine di aiutarla, nonostante il suo malcontento per l’atteggiamento di lei.

Nel frattempo, Guzide chiama Sezai per sapere quando tornerà a Istanbul. Sezai si presenta a casa di Guzide con un dono speciale: un libro di poesie che lei possedeva ai tempi dell'università. I due condividono una colazione durante la quale parlano di Oylum e delle tensioni tra madre e figlia…