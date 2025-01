Tradimento, anticipazioni puntata 25 gennaio 2025

Tradimento, anticipazioni di sabato 25 gennaio 2025

Guzide decide di avviare le pratiche di divorzio con l’obiettivo di distruggere finanziariamente Tarik, recuperando così la propria dignità e ottenendo giustizia per le sofferenze subite. Tarik, spiazzato dalla scelta di Guzide, tenta di trattare, ma lei resta ferma nelle sue intenzioni, respingendo ogni proposta di compromesso e determinata a portare la questione in tribunale. Nel frattempo, Yesim si trova coinvolta in un pericoloso ricatto: un video compromettente, che la ritrae mentre discute con il rapinatore, è finito nelle mani di un ricattatore che minaccia di inviarlo a Tarik se non riceverà una cospicua somma di denaro. Il ricattatore, in realtà, è Burcu. Sconvolta, Yesim si rivolge a Burcu per un consiglio, ignara del suo coinvolgimento. Tuttavia, il dilemma è lacerante: Yesim è divisa tra l’idea di confessare tutto a Tarik, rischiando di perderlo per sempre, o cedere al ricatto, prosciugando i suoi risparmi.

Guzide obbliga Tarik a firmare l’atto di divorzio, in cui gli richiede una somma di denaro considerevole. Nel frattempo, Tarik rassicura Yesim che lascerà sua moglie, ma evita di specificare le condizioni del divorzio. Durante una serata in cui Oylum si sta recando a cena con sua madre e Sezai, assiste per strada a un’aggressione ai danni di un’amica. Intervenendo per difenderla, viene spinta a terra e sbatte violentemente la testa contro il marciapiede. I primi a giungere in ospedale sono Tarik e Yesim. Quando Tarik si allontana, sopraggiungono Guzide e Sezai, ma Yesim impedisce al giudice di entrare. Tra le due donne scoppia un litigio e, in un atto di prepotenza, Yesim si barrica nella stanza con Oylum, ancora priva di sensi, lasciando Guzide fuori. Tarik interviene per riportare la calma, ma Yesim, ferita nell’orgoglio, decide di manipolare la situazione: ingaggia una falsa infermiera affinché influenzi Oylum, raccontandole che Guzide avrebbe aggredito Yesim senza motivo. Più tardi, Tarik porta Yesim a cena e, inginocchiandosi, le chiede ufficialmente di sposarlo. Seguici su Instagram.