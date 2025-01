Tradimento, anticipazioni puntata 26 gennaio 2025 (prima serata)

Tradimento, anticipazioni di domenica 26 gennaio 2025

In ospedale, Guzide e Yesim hanno uno scontro acceso. Yesim, colma di rabbia, si chiude nella stanza di Oylum, che è ancora priva di sensi, lasciando fuori sua madre. Tarik cerca di ristabilire la calma, ma Yesim, profondamente risentita, assume una falsa infermiera con l’obiettivo di manipolare Oylum contro Guzide: la donna, infatti, racconta a Oylum che Guzide ha aggredito Yesim senza motivo. Successivamente, Tarik porta Yesim a cena e, inginocchiandosi, le chiede di sposarlo.

Yesim si introduce di nascosto in casa di Guzide per cercare di convincerla a concedere il divorzio a Tarik, ma la situazione degenera rapidamente quando Guzide ribadisce fermamente che non lo farà mai. Scioccata, Yesim racconta tutto a Tarik, ma quando lui la affronta per avere chiarimenti, Yesim e Burcu riescono a persuaderlo che Guzide abbia inventato tutto con l’intento di screditarla. Furioso, Tarik si presenta a Guzide durante una cena con alcune sue colleghe e, per minare la sua credibilità, le fa ascoltare una registrazione in cui Oylum confessa di essere intimorita dal comportamento aggressivo della madre verso Yesim, un racconto che le era stato riferito da un’infermiera in ospedale. Nel frattempo, Tolga, accecato dall’amore per Oylum, si rivolge al padre per chiedere il suo aiuto. Intanto, Lara informa Oltan sui movimenti di Kaan, Hayri e Mustafa.

Ozan ottiene il lavoro dei suoi sogni: coordinatore di progetto in una prestigiosa azienda, con tutti i benefit del caso. Entusiasta, chiama Oylum per condividere la splendida notizia. I due si incontrano per un caffè, trascorrendo del tempo insieme e discutendo sia del rapporto complicato della ragazza con Güzide sia della sua relazione con Tolga. Con la partenza per New York ormai imminente, Oylum dedica gran parte del suo tempo alla scuola di tango, dove si allena e, occasionalmente, si ritrova con Tolga. Purtroppo, durante una sessione di ballo, Oylum cade a causa di un improvviso calo di pressione. Nel frattempo, Ümit è impegnato con le spedizioni della sua crema a base di bava di lumaca, mentre Oltan escogita un piano per recuperare il suo milione di dollari. Il giorno seguente, Tarik e Yesim si recano in ospedale per convincere la “finta infermiera” a testimoniare in tribunale.

Sezai consegna a Guzide i documenti di Oylum necessari per l'espatrio. Nel frattempo, Umit ha aperto il suo laboratorio di cosmetici, ma sta avendo problemi con i fornitori.