Un passo dal cielo 8, cast e anticipazioni della fiction di Rai 1. Tutte le novità

Da stasera, giovedì 9 gennaio, arriva in prima serata su Rai 1 Un Passo dal Cielo 8, la celebre fiction di Lux Vide che ha conquistato il cuore del pubblico unendo trame avvincenti a scenari mozzafiato tra le Dolomiti. La nuova stagione, articolata in sei puntate, riprende l’esplorazione del legame indissolubile tra uomo e natura, puntando i riflettori sull’urgenza della tutela ambientale.

Protagonisti della serie sono ancora Vincenzo e Manuela Nappi, una coppia ormai affiatata nella risoluzione di misteri. Enrico Ianniello torna nel ruolo del vicequestore generoso e determinato, mentre Giusy Buscemi dà vita a una Manuela cresciuta sia professionalmente che emotivamente. Grazie alle sue abilità nella prossemica, unite a empatia e sensibilità, Manuela si rivela una pedina fondamentale nelle indagini, senza smettere di cercare un amore autentico. Ma il cuore della giovane investigatrice è diviso: tra il passato e il futuro si interpone Nathan, il personaggio enigmatico interpretato da Marco Rossetti, il cui legame con la natura selvaggia e i suoi segreti rende ogni scelta più complessa.

Nathan, alla ricerca di risposte sul proprio passato, incontra un nuovo personaggio chiave: Stephen Anderssen, interpretato da Raz Degan, un ricercatore idealista con una visione rivoluzionaria per salvare i ghiacciai. Questo incontro non solo mette alla prova le certezze di Nathan, ma spinge anche Manuela a confrontarsi con i suoi sentimenti più profondi.

Parallelamente, le vicende personali dei protagonisti si intrecciano alle indagini. Vincenzo e Carolina affrontano le gioie e le sfide della vita familiare: dall’arrivo della piccola Nina ai turbamenti adolescenziali di Paolino, innamorato di Lisa. Ma anche per Vincenzo si profila un momento di svolta: un evento inatteso lo porterà a scoprire un nuovo, intimo legame con la montagna, imparando ad amarla non solo come un luogo da esplorare, ma come un rifugio da proteggere.

Il cast conferma i volti amati dal pubblico: accanto a Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Marco Rossetti, ritroviamo Serena Iansiti nei panni di Carolina. Le novità includono Alice Arcuri, Alberto Malanchino e la partecipazione speciale di Nino Frassica, che, con il suo personaggio di Nino, zio di Carolina, regalerà momenti di leggerezza e ironia.

Le Dolomiti, protagoniste silenziose della serie, non sono solo uno scenario incantevole, ma diventano il centro nevralgico di un’indagine intrigante. Il ghiacciaio di San Vito di Cadore nasconde un segreto capace di sconvolgere ogni equilibrio, e il sogno di Stephen di salvare l’ambiente potrebbe offrire la chiave per superare le difficoltà che si frappongono tra i protagonisti e la verità.

Con un mix perfetto di suspence, emozioni e riflessioni sul rapporto tra uomo e natura, "Un Passo dal Cielo 8" promette di condurre il pubblico in un viaggio indimenticabile, dove la bellezza delle montagne non è solo una cornice ma l'anima stessa della storia.