Un posto al sole, anticipazioni 14 gennaio: Nunzio affronta Fusco di petto, ma è peggio!

Dopo essere stata l’unica ad aver segnalato il comportamento scorretto di Fusco al direttore sanitario, Rossella è totalmente isolata in ospedale e nemmeno i complimenti di Riccardo possono cambiare qualcosa. Intanto Nunzio, nell’intento di difendere la sua amata, peggiorerà ulteriormente le cose affrontando di petto il primario. Valeria sembra guadagnare terreno con Niko. Renato è sempre più risentito e ciò inizia a mettere in difficoltà anche Giulia, la quale cercherà il sostegno di Raffaele. Alice sembra sempre più vicina a Vinicio, mentre Michele si preoccupa per lei quando scopre che il ragazzo è un Gagliotti. Seguici su Instagram.