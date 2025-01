Un posto al sole, anticipazioni 15 gennaio: Rossella preoccupata per le conseguenze

Dopo il confronto acceso in ospedale tra Fusco e Nunzio, Rossella è preoccupata per le possibili conseguenze sulla sua situazione professionale, già piuttosto fragile. Nel frattempo, il pranzo organizzato da Raffaele per convincere Renato a ragionare non porta i risultati sperati. Intanto, Niko confida a Giulia che Valeria ha proposto a lui e a Jimmy di trasferirsi a casa sua. Come reagirà Giulia a questa proposta? Nel frattempo, Alice si lascia trasportare sempre di più dalla sua relazione con Vinicio, e l’intesa tra i due appare sempre più profonda… Seguici su Instagram.