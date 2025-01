Un posto al sole, anticipazioni 16 e 17 gennaio: Claudia torna con una sorpresa!

Nonostante la sua relazione con Claudia stia andando a gonfie vele, Guido è in procinto di scoprire che anche Mariella ha deciso di voltare pagina. Come reagirà a questa novità? Intanto, per Rossella la situazione si complica: sempre più oppressa dalle pressioni psicologiche del primario, si chiude progressivamente in sé stessa, affrontando un momento di grande difficoltà. Don Antoine si prepara a lasciare Napoli, e per Rosa sarà un distacco tutt’altro che semplice.

Tuttavia, per Rosa, che sembra intrappolata in un vortice di negatività, si intravede finalmente un barlume di speranza. Claudia è tornata a Napoli con una sorpresa, mentre Mariella si prepara per un appuntamento romantico con Mimmo. Nel frattempo, Samuel decide di iscriversi a un'app di incontri, ma Micaela non starà a guardare, mettendolo in una situazione estremamente imbarazzante.