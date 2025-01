Un posto al sole, anticipazioni 2 gennaio: Antonio fa da Cupido da Eugenio e Viola

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 2 gennaio 2025

Mariella (Antonella Prisco) tenta come può di far riavvicinare Castrese (Peppe Romano) e Cerruti (Cosimo Alberti), ma il suo tentativo finisce male. Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) fa in modo da rabbonire Marina (Nina Soldano) per continuare a dirigere la radio come vuole. Il piccolo Antonio (Eduardo Scafora) riesce a creare l'occasione per un riavvicinamento fra Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano), mentre Marika cerca di motivare il postino Pino (Antimo Casertano) a non rinunciare a Rosa (Daniela Ioia)…