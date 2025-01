Un posto al sole, anticipazioni 7 gennaio: Rosa cerca di fare ordine nei suoi sentimenti

Dopo aver appreso da Giulia (Marina Tagliaferri) la novità su don Antoine (Hakim Gouem), Rosa (Daniela Ioia) tenta di fare chiarezza nei propri sentimenti e di aprirsi a una nuova possibilità per essere felice. Dopo la non facile cena con i Gagliotti, Marina (Nina Soldano) esprime il suo parere sulla coppia a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Michele (Alberto Rossi) trova nuovi stimoli per proseguire la propria indagine. Approfittando della partenza dei Sartori, Micaela (Gina Amarante) combina un altro pasticcio e a pagarne le conseguenze potrebbe essere Samuel (Samuele Cavallo)! Seguici su Instagram.