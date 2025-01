Un posto al sole, anticipazioni 9 gennaio: Rosa ha problemi da tutte le parti

Rossella (Giorgia Gianetiempo) sembra aver convinto Enrica (Giulia Sanna) a segnalare il comportamento assurdo di Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris) presso la Direzione Sanitaria. Rosa (Daniela Ioia) sembra annaspare, tra i problemi sentimentali nel suo nascente rapporto con Pino (Antimo Casertano) e la difficoltà della scuola serale. Dopo l’ennesimo cedimento alla tentazione per Micaela (Gina Amarante), Samuel (Samuele Cavallo) non sa più che fare per non ripetere lo stesso sbaglio ma Manuela ha un’idea che potrebbe fare al caso suo. Seguici su Instagram.