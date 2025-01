Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 gennaio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2025

Renato alleggerisce il suo risentimento contro Niko e Jimmy sfogandosi con una simpatica confidente. Valeria sta per fare un’inaspettata proposta a Niko. Ferri decide di optare per la schiettezza dicendo a Gennaro Gagliotti che non potrà diventare socio al circolo: come reagirà l’imprenditore? Cerruti cerca di convincere Mariella a cambiare definitivamente atteggiamento verso Guido.

Dopo aver segnalato il comportamento scorretto di Fusco al direttore sanitario, Rossella si troverà sempre più isolata e neanche i complimenti di Riccardo serviranno a tirarla su di morale, e Nunzio, nell’intento di difenderla, peggiorerà ulteriormente la situazione. Valeria sembra guadagnare terreno con Niko. Renato continua a covare risentimento mettendo in difficoltà anche Giulia, che cercherà il sostegno di Raffaele. Alice sembra legarsi sempre più a Vinicio, e Michele, scoperto che il ragazzo è un Gagliotti, comincerà a preoccuparsi per lei.

Dopo lo scontro in ospedale tra Fusco e Nunzio, Rossella teme che ci saranno delle ripercussioni su di lei e sulla sua delicata situazione in ospedale. Il pranzo organizzato da Raffaele per cercare di far ragionare Renato non sembra ottenere l’esito sperato mentre Niko rivela alla madre che Valeria ha proposto a lui e Jimmy di trasferirsi a casa sua. Come reagirà Giulia? Alice si lascia sempre più coinvolgere dalla sua storia con Vinicio e l’intesa tra i due sembra sempre più forte.

Nonostante la relazione con Claudia proceda bene, Guido sta per scoprire che anche Mariella ha voltato pagina. Come la prenderà? È un momento difficile per Rossella che, sempre più sotto stress per le pressioni psicologiche del primario, comincia a chiudersi in sé stessa. Don Antoine si prepara a lasciare Napoli e per Rosa non sarà un momento facile.

Per Rosa, che sembra essere precipitata in un vortice di negatività, arriva finalmente uno spiraglio di luce, Claudia è tornata a Napoli con una novità, Mariella ha un appuntamento romantico con Mimmo. Samuel decide finalmente di iscriversi ad una app di dating ma Micaela non starà a guardare, causandogli uno dei momenti più imbarazzanti della sua vita. Seguici su Instagram.