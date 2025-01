Un posto al sole, anticipazioni dal 27 al 31 gennaio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2025

Damiano riesce ad arrestare i due criminali che hanno rapinato Viola, ma, quando lei vede il video dell’arresto messo in rete da un passante, rimane molto turbata dalla violenza di Damiano. Giulia cerca di far riappacificare Renato e Jimmy, mentre Serena tenta di convincere Manuela a non darsi per vinta con Niko se lo ama ancora. Sollecitato da Nunzio, Samuel si decide finalmente a voltare pagina con Micaela e contatta una ragazza su un’ app di incontri.

I voti del primo quadrimestre di Jimmy offriranno l’occasione a Niko e Manuela di interagire e di ritrovarsi inaspettatamente molto vicini. Il lavoro di Damiano e il recente arresto da lui effettuato turberanno parecchio Viola, che si confiderà con la madre, mentre Manuel e Antonio sembrano fin troppo suggestionati ed esaltati dall’accaduto.

A seguito della diffusione del video dell’arresto di Potito, Damiano viene sospeso cautelativamente dal servizio in strada. E non percependo il sostegno incondizionato di Viola, l’uomo finisce per litigare con lei. Jimmy e Renato superano le recenti tensioni, intanto Manuela soffre per il rifiuto di Niko che si è imposto di non assecondare i sentimenti che prova per lei. Dopo un proficuo chiarimento, Silvia convince Mariella a lasciarsi andare con Mimmo.

La notizia che possa esserci una responsabilità dei Cantieri Flegrei nel grave incidente che ha coinvolto uno dei loro yacht comincia a circolare sui giornali. E mentre Marina e Roberto sono sempre più sotto pressione, Alberto sembra non prenderla affatto bene. Viola realizza di essere stata fraintesa da Damiano e di averlo ferito. Proiettato sulla sua vita e sulla relazione con Claudia, Guido non sembra accorgersi di quanto Michele e Silvia siano preoccupati per Rossella.

Alice insiste nella sua volontà di restare definitivamente a Napoli, intanto Elena riflette con Marina sull'opportunità di quella scelta. Reduce dallo scontro con Alberto, Ferri dovrà affrontare la difficile situazione dei Cantieri che rischiano di vedere minata la loro credibilità a causa del grave incidente avvenuto ai Caraibi. Dopo un chiarimento, ritorna il sereno tra Viola e Damiano, Un incontro fortuito tra Rosa e Pino riaccende l'intesa tra i due. Deciso a dimenticare Micaela, Samuel spronato da Nunzio si appresta a incontrare una ragazza conosciuta in chat, ma qualcuno potrebbe ostacolare i suoi piani: chi sarà?