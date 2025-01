Un posto al sole: Elena Giordano torna per seguire Alice | Anticipazioni

Le prossime settimane a Un posto al sole saranno caratterizzate da momenti intensi per parecchie storyline della soap. A soffrire saranno soprattutto Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), per via di un increscioso incidente che rischia di minare la credibilità della loro azienda…

Si tratta nello specifico di un incidente ai Caraibi che riguarderà uno dei loro yacht, rischiando di compromettere l’immagine dei Cantieri Flegrei. Quando l’accaduto inizierà anche a costituire una notizia ghiotta per la stampa, ciò ovviamente porterà agitazione nelle vite di Ferri e consorte.

A parte ciò, resta il nodo irrisolto del rapporto compromesso con Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), mentre il fratello di quest’ultimo continuerà ad andare d’amore e d’accordo con Alice (Fabiola Balestriere).

A tal proposito, avete già notato che Michele (Alberto Rossi) è rimasto alquanto freddino quando ha notato il nascente rapporto d'amore tra Vinicio (Gianluca Spagnoli) e la giovane Pergolesi. Qualche preoccupazione, evidentemente, ce l'avrà presto anche Elena Giordano (Valentina Pace), che tornerà da Londra a fine gennaio e cercherà di capire se sia il caso che la figlia resti a Napoli (cosa di cui la ragazza è profondamente convinta).