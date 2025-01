Un posto al sole: Rossella ritroverà se stessa? Ecco la svolta! | Anticipazioni

A Un posto al sole, tutti in ansia per Rossella (Giorgia Gianetiempo): la giovane dottoressa, come ben sappiamo, è crollata per via dei colpi ben assestati partiti dal primario Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris), che – dopo aver visto fallire le sue avances nei confronti della ragazza – l’ha pian piano isolata all’interno dell’ambiente ospedaliero fino a umiliarla.

Già sappiamo che a breve Ornella (Marina Giulia Cavalli) – coadiuvata da Nunzio (Vladimir Randazzo) – sembrerà trovare una pista che potrebbe aiutare Rossella nella sua guerra contro il dottor Fusco, ma servirà davvero a smuovere le acque?

Quel che le anticipazioni dicono è che un nuovo preoccupante episodio metterà in agitazione Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), i quali però stavolta non si faranno cogliere impreparati: i due e Ornella assicureranno pieno sostegno a Rossella, che dal canto suo farà “un incontro importante”.

Gli spoiler non indicano nei dettagli di cosa si tratterà, ma tale inaspettato incontro porterà la dottoressa Graziani a riflettere sulla sua situazione professionale e a riprendere in mano le redini della sua vita, dandole la forza di reagire alle nefandezze di Fusco. Sarà l'inizio della riscossa? Staremo a vedere!