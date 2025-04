Un posto al sole: Ferri offre un lavoro ad Elena. C’è uno scopo preciso? | Anticipazioni

Di recente a Un posto al sole abbiamo assistito a una “toccata e fuga” di Elena (Valentina Pace), giunta a Napoli più che altro per accertarsi del benessere di Alice (Fabiola Balestriere). E proprio le nuove questioni riguardanti la figlia – ovvero l’intenzione della ragazza di lasciare per un po’ la città insieme a Vinicio (Gianluca Spagnoli) – stanno per provocare un nuovo ritorno in città della Giordano junior, ma stavolta la sensazione è che la permanenza sarà più lunga. Ciò per un motivo ben preciso…

Iniziamo col dire che Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) proprio in questi giorni formalizzerà l’accordo con i Cantieri ma, viste le brutte notizie che continueranno a provenire dall’America, l’uomo inizierà a sospettare di non aver fatto un buon affare e di essere stato in qualche modo ingannato dai coniugi Ferri. E una futura conferenza stampa provocherà tensioni che non faranno altro che alimentare l’acredine tra Roberto e Gennaro, con quest’ultimo che inizierà a minacciare di non pubblicizzare più le sue aziende su Radio Golfo.

Spoiler Un posto al sole: Elena rivuole Michele in radio

Stranamente, sarà proprio questa la fase in cui lo stesso Roberto cercherà di trattenere Elena a Napoli offrendole un lavoro in radio. Le nuove indiscrezioni, a parte l’insinuazione di un “secondo fine”, non offrono particolari anticipazioni su questa svolta. Tuttavia, entrando nel campo delle pure (e incerte) deduzioni, in passato abbiamo tutti avuto la percezione che a Gennaro piacesse Elena: che se ne sia accorto anche Roberto?

Il tempo dirà. Quel che è certo è che Elena Giordano accetterà la proposta e che – neanche a dirlo – dovrà avere a che fare proprio con Gagliotti. Ma non solo: la donna prenderà a cuore la questione di Michele Saviani (Alberto Rossi) e – andando contro Ferri – si adopererà affinché il giornalista torni al suo lavoro. Seguici su Instagram.