Un posto al sole, anticipazioni 23 aprile: Manuela verrà consolata!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 23 aprile 2025

Nonostante Micaela (Gina Amarante) ostacoli Serena (Miriam Candurro), quest’ultima farà del suo meglio per confortare Manuela. Tuttavia, sarà un’altra persona a influire notevolmente sul suo umore! Mariella (Antonella Prisco) affronterà la sua difficoltà nel voltare pagina, ma qualcosa ravviverà la sua speranza di ritrovare una vita serena. Renato (Marzio Honorato) riceverà il sostegno dei suoi cari per superare l’abbattimento causato dalla truffa subita, mentre Raffaele (Patrizio Rispo) continuerà a prenderlo bonariamente in giro… Seguici su Instagram.