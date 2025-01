Un posto al sole: sarà Ornella ad aiutare Rossella, ma cosa scoprirà? | Anticipazioni

Il pubblico di Un posto al sole ne è convinto: dovrebbe essere Riccardo Crovi (Mauro Racanati) a intuire quello che sta succedendo a Rossella (Giorgia Gianetiempo) e a fermare in qualche modo Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris), che le sta logorando i nervi con i suoi terribili comportamenti. Eppure, andando a guardare nei rumor e nelle anticipazioni che riguardano le prossime settimane, sembra che nell’immediato a cercare di aiutare sul serio la giovane dottoressa sarà… qualcun altro!

Eh sì. A breve, nella complicata vicenda vissuta dalla Graziani si inserirà Ornella (Marina Giulia Cavalli), non più nell’organico dell’ospedale (in quanto pensionata) ma con un lungo passato trascorso da quelle parti. La persona giusta per indagare, insomma!

Cosa farà la Bruni per Rossella, nello specifico? Prima si occuperà di appurare le condizioni psicologiche della ragazza – grazie anche a una collega specializzata con cui interagirà – e poi cercherà di trovare una strada che possa portare allo smascheramento di Fusco.

La strada in questione potrebbe essere una persona ben precisa: una dottoressa che tempo addietro ha avuto a che fare con il primario, e che magari ha subito lo stesso trattamento di Rossella. Dunque vedremo Ornella, con la collaborazione di Nunzio (Vladimir Randazzo), intenta a mettere sotto torchio la collega in questione nel tentativo di arrivare ad una soluzione. Ci riuscirà?

Il problema è che bisogna far presto, perché nel frattempo Rossella – ve lo anticipiamo – starà sempre peggio… Seguici su Instagram.