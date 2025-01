Un posto al sole: tra Roberto Ferri e i Gagliotti si spezza qualcosa? | Anticipazioni

Al contrario di Michele Saviani (Alberto Rossi), finora Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) non si è accorto – o quanto meno ha finto di non accorgersene per convenienza – che le attività commerciali dei Gagliotti sono di stampo criminale. Nelle recenti puntate di Un posto al sole si è dimostrata più sospettosa Marina (Nina Soldano) – anche perché sua nipote Alice (Fabiola Balestriere) è coinvolta sentimentalmente con un membro del clan Gagliotti – ma stavolta la Giordano non ha più voglia di contrastare il marito e preferisce mettere al primo posto il quieto vivere.

Ciò non impedirà comunque alla nostra Marina di togliersi una piccola soddisfazione. Tutto inizierà quando, tra pochissime puntate, Roberto imporrà alla moglie la presenza a cena di Gennaro (Carlo Caracciolo) e della moglie Antonietta (Rita Rusciano). In tale occasione, la nostra protagonista non mancherà di mettere in imbarazzo i suoi ospiti, soprattutto la signora Gagliotti, su questioni di galateo.

Ma al di là dell’aspetto divertente della faccenda, dopo la cena Marina manifesterà al consorte le sue sensazioni negative su Gennaro. Quest’ultimo, peraltro, inizierà a operare su Ferri un pressing per poter entrare nel circolo esclusivo di cui lui fa parte, richiesta che indisporrà parecchio la Giordano.

E qui probabilmente inizieranno i guai: Roberto non riuscirà a far includere Gagliotti tra i soci del circolo e a un certo punto dovrà dirlo al diretto interessato. Come reagirà Gennaro? Si spezzerà qualcosa nel rapporto tra i due?

In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che almeno per ora le cose continueranno ad andare bene tra Alice e il fratello minore di Gennaro, ovvero Vinicio (Gianluca Spagnoli). C’è da dire però che presto Michele apprenderà di questa storia sentimentale e inizierà a preoccuparsi… Seguici su Instagram.