Un posto al sole: Viola aggredita, Damiano cerca i rapinatori | Anticipazioni

In questi giorni a Un posto al sole abbiamo assistito ai dubbi e alle incertezze di Rosa (nei confronti di Pino Chianese (Antimo Casertano), il postino di Palazzo Palladini che già da un po’ la corteggia: alla Picariello non dispiace la prospettiva di un nuovo amore, ma dentro di sé prova ancora qualcosa per Damiano (Luigi Miele) e ciò finora l’ha molto condizionata. Sarà sempre così?

In realtà non è detto: le nuove anticipazioni indicano che alla fine la nostra Rosa proverà a dare più seriamente una possibilità a Pino, tanto che tra loro le cose – un po’ inaspettatamente – sembreranno iniziare a funzionare…

Intanto, però, nuvole minacciose si addensano su altri due personaggi collegati a questa storyline. Occhio dunque a Viola Bruni (Ilenia Lazzarin), che al ritorno da una visita guidata, si ritroverà in balia di due brutti ceffi intenzionati ad aggredirla per poi rapinarla.

La brutta avventura vissuta non sarà facile da dimenticare per Viola, che per fortuna potrà come sempre contare sull'aiuto di mamma Ornella (Marina Giulia Cavalli). Chi sicuramente non la dimenticherà sarà Damiano, che vorrà a tutti i costi assicurare alla giustizia chi ha così tanto spaventato la sua amata e comincerà dunque a cercare senza sosta i due rapinatori. Riuscirà a non mettersi nei guai?