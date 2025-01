Un posto al sole: Viola turbata da Damiano, ecco perché | Anticipazioni

Non si sa mai come fa, ma Un posto al sole finisce in un certo senso per essere sempre “sul pezzo” e, se non ci credete, per capirne il motivo vi basterà continuare ad approfondire questo spoiler. Le anticipazioni della prossima settimana avevano già introdotto l’argomento: Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) sarà aggredita e rapinata, mettendo in moto la sete di giustizia di Damiano Renda (Luigi Miele).

Eh sì, l’agente (nonché fidanzato di Viola) vorrà arrestare i responsabili della rapina alla sua amata. La notizia è che riuscirà a ottenere tale risultato… ma anche a sconvolgere la Bruni, e ciò per un motivo ben preciso!

Quando sarà tutto finito e il caso risolto, verrà però diffuso – divenendo virale – un video da cui Renda apparirà un po’ troppo “violento” al momento dell’arresto dei brutti ceffi in questione. A quel punto, Viola entrerà in crisi ed avrà un litigio con Damiano, che si sarà evidentemente sentito poco supportato da lei.

Insomma, ci sono guai in paradiso? Probabilmente no: alla fine, dopo un momento di riflessione, i due ne riparleranno e tutto andrà a posto (anche se lui si beccherà una sospensione dal lavoro in esterna).