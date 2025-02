Beautiful, anticipazioni 15 febbraio: Eric fa una scenata con Ridge!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 15 febbraio 2025

Eric fa una scenata dopo aver scoperto che Ridge ha gettato via una sua vecchia cucitrice. Il figlio si giustifica che non funzionava più, ma il padre lo accusa di volersi disfare di ogni cosa vecchia, compreso lui, ritenendolo inutile. Ridge protesta di fronte a quelle accuse, sostenendo che entrambi un giorno verranno messi da parte dalle nuove generazioni con le loro idee fresche. Eric rimarca che quello che era il suo ufficio ora è uno spazio comune dove ognuno fa quello che vuole.

Intanto Liam declina la proposta di Hope di provare a rimettere insieme il matrimonio: non potrà mai perdonarla per il bacio con Thomas. Finn dichiara a Steffy che la sua connessione con Sheila è niente in confronto a ciò che lo lega a lei e ai bambini. Deacon non nasconde scetticismo e preoccupazione di fronte alla convinzione di Sheila che ha serie possibilità di farsi un posto nella vita di Finn…