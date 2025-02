Beautiful, trama 18 febbraio: Brooke a Hope, “non tornare da Thomas!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 18 febbraio 2025

Thomas cerca di intercedere per Hope con Liam, esortando l’avversario ad accogliere la richiesta di riconciliazione della moglie. Hope, intanto, informa Brooke di come Liam l’abbia respinta: non è in grado di superare il bacio con Thomas, figurarsi se dovesse scoprire che poi tra loro c’è stato dell’altro. La madre le garantisce il proprio supporto e la mette in guardia, avvertendola di non tornare da Thomas. Ridge informa Steffy di come abbia finito per offendere Eric, mentre quest’ultimo spiega a R.J. di avere bisogno di creare una nuova collezione d’alta moda, sebbene Ridge pensi sia arrivato per lui il momento di ritirarsi… Seguici su Instagram.