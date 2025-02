Beautiful, anticipazioni 20 febbraio: Brooke pensa che Hope sia vulnerabile

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 20 febbraio 2025

Thomas dichiara a Hope di comprendere il fatto che si senta in colpa per la fine del suo matrimonio, ma insiste che non possono negare quello che le loro notti insieme in questo periodo hanno significato: non dovrebbe elemosinare l’indulgenza di Liam, bensì ricevere l’amore incondizionato che lui, Thomas, può offrirle.

Brooke, Ridge e Steffy, intanto, valutano la possibilità che Hope e Liam possano non portare avanti il divorzio. Brooke pensa che Hope sia vulnerabile in questo momento, ma anche Ridge ritiene che Thomas lo sia e vada preservato.

Deacon è sorpreso con se stesso nell’ospitare ancora Sheila in segreto, consapevole che, se Hope e Brooke lo scoprissero, perderebbe sua figlia. R.J. è esitante ad accettare la richiesta di Eric, non sentendo la moda come propria vocazione, ma il nonno sottolinea il talento che ha sempre visto in lui… Seguici su Instagram.