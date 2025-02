Beautiful, anticipazioni 3 febbraio: Ridge vuole risposare Brooke

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 3 febbraio 2025

Dopo aver dichiarato a R.J. tutto il proprio amore per Steffy, Finn resta convinto che parte del problema è l'interferenza di Liam. Deciso a non trascorrere un'altra notte in casa senza moglie e figli, il medico si reca da Steffy per provare, ancora una volta, a convincerla a tornare da lui. Intanto Liam dichiara a Wyatt che la vita è una sola e intende passare la propria con Steffy e Kelly. Ridge dimostra a Brooke la sua intenzione di risposarla di nuovo tramite alcuni bozzetti di abiti da sposa realizzati per lei…