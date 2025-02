Beautiful, anticipazioni 5 febbraio: “Liam, non arrenderti con Hope”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 5 febbraio 2025

Alla festa a tema sirena che Donna ha organizzato per il compleanno di Beth, quest'ultima e Kelly sono al centro della scena. Le sorelle Logan e Deacon discutono della possibilità che ci siano ancora delle chance che Hope decida di tornare con Liam. Intanto, alla Forrester Creations, Liam si trova colto in una "trappola" di R.J. che spera di convincerlo a non arrendersi con Hope, con l'aiuto di Eric e Ridge…