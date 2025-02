Beautiful, anticipazioni 6 febbraio: Brooke esorta Hope a dimenticarsi di Thomas

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 6 febbraio 2025

Approfittando della presenza di Liam alla festa di compleanno di Beth, R.J. e le Logan provano a spingere Hope e Liam sulla strada della riconciliazione. Brooke, in particolare, esorta la figlia a dimenticarsi di Thomas, sottolineando come la sua felicità futura sia con Liam e la loro bambina. Nel frattempo Eric propone a Ridge di collaborare ad una collezione commemorativa della propria eredità insieme, nel nome dei bei vecchi tempi. Il figlio, non accorgendosi di quanto questo sembri importante per il padre, rimanda la cosa a data da stabilirsi, ritenendo che ora siano già fin troppo pieni di lavoro. Eric sembra offendersi…