Beautiful, anticipazioni 7 febbraio: Ridge a Steffy, “Liam ti interessa ancora?”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 7 febbraio 2025

Liam e Hope devono affrontare l’argomento divorzio, non avendo ancora informato Beth del vero motivo per cui il padre non stia a casa con loro. Liam rivela a Hope di non aver ancora consegnato i documenti firmati in tribunale. Ancora Liam non si capacita di come Hope abbia dimenticato i loro trascorsi con Thomas. Ridge interroga Steffy sulle sue prossime mosse con Finn, chiedendo se la vulnerabilità del marito nei confronti di Sheila possa aver riacceso la sintonia con Liam, che gli ha già manifestato il suo interesse per lei… Seguici su Instagram.