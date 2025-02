Beautiful, anticipazioni dal 24 febbraio al 1° marzo 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 24 febbraio a sabato 1° marzo 2025

Liam si difende dalle accuse di Finn e, pur riconoscendo il suo amore per Steffy, accusa a sua volta Finn di non essere più un punto riferimento nella vita di Steffy e dei suoi figli, e che dovrebbe spiegare e soprattutto recidere il legame con Sheila, che, pur essendo la sua madre biologica, ha comunque tentato prima di uccidere lui e sua moglie e poi di separarli, rapendolo. La stessa Sheila, nel frattempo, si trova a casa di Deacon, il quale esprime tutte le sue perplessità sull’idea di Sheila di voler far parte della vita di suo figlio e del nipotino. Ma la sua risposta è quella di aver sentito, abbracciandolo, che anche da parte sua esiste un forte legame con lei, la donna che lo ha generato. E quindi è molto decisa a ritrovare un rapporto con il figlio. Deacon le fa notare però che per Finn esiste un rapporto ancora più forte e importante di quello con lei: quello con sua moglie e che Steffy non le permetterà mai di far parte della sua famiglia.

Steffy chiede un appuntamento a Finn, nella loro casa, che lei, con i bambini, aveva lasciato. Entrambi, rivedendosi, esprimono l’uno all’altro tutto l’amore che li unisce e così Steffy gli comunica di essere pronta a tornare a casa, da lui. Steffy, quindi, decide di tornare a casa da Finn perché sostiene di amarlo troppo e di non poter vivere senza di lui. Finn le assicura che terrà la madre biologica lontana dalla famiglia, che è la cosa più importante per lui. Le dichiara il suo grande amore e le racconta quanto ha sofferto per la sua assenza.

Ridge informa Liam del ritorno di Steffy a casa con Finn. Liam è visibilmente sconvolto: teme per l’incolumità dei bambini e di Steffy e dichiara, senza pudore, il suo amore per Steffy e il suo desiderio irrealizzabile di tornare indietro nel tempo e di non rovinare un rapporto che ora sembra essere stato il più importante della sua vita. Sheila, intanto, confessa a Deacon la sua impazienza di riunirsi al figlio e la sua insofferenza per il rifiuto di tutta la famiglia Forrester e soprattutto di Steffy, nei suoi confronti. Dichiara di voler fare qualcosa immediatamente per tornare nelle grazie del figlio e della famiglia.

Nonostante Deacon faccia di tutto per distoglierla dal suo proposito e dalla sua ossessione, Sheila sembra di nuovo irremovibile ed esce con l’intento di fare qualcosa che cambi il corso degli eventi. Mentre Finn e Steffy si ritrovano a casa e si dichiarano il loro amore, dietro una tenda che scherma la portafinestra Steffy intravede Sheila e il terrore si impadronisce di lei. L’orrore è tornato nella sua vita. Liam e Ridge parlano di Steffy. Liam è molto preoccupato all’idea che Steffy torni a casa sua con i bambini assieme a Finn, perché teme che incontrerà spesso Sheila che non ha alcuna intenzione di staccarsi dal figlio. Ridge gli dice di essere preoccupato quanto lui, ma allo stesso tempo trova controproducente opporsi alla decisione di Steffy, perché fin da bambina ha sempre fatto esattamente il contrario di quello che le viene detto.

Hope e R.J. chiacchierano alla Forrester e R.J. fa tante domande alla sorella sulla sua complicata situazione sentimentale. Hope gli conferma di aver provato a salvare il suo matrimonio, ma di essersi trovata di fronte all’incapacità di Liam di perdonarla per aver iniziato una storia con Thomas. Hope comincia ad essere più sicura di sé e ad accettare di aver voltato pagina. Nella casa sulla scogliera, Steffy ha visto Sheila fuori dalla portafinestra. Finn va a controllare e trova effettivamente Sheila che era andata li’ per salutarlo, ignorando che ci fosse anche Steffy.

Finn introduce Sheila in casa e, mentre Steffy è scioccata e lo implora di allontanarla, Finn sostiene con fermezza che è necessario un chiarimento definitivo. Sheila perora la sua causa giurando ancora una volta di essere cambiata, di non voler far del male a nessuno e di non essere disposta a rinunciare al suo ruolo come madre e come nonna perché si sente parte della famiglia. Liam è negli uffici della Spencer con il fratello e gli racconta ciò di cui Ridge lo ha appena informato sulla decisione di Steffy di tornare con i bambini a casa con Finn. Wyatt, naturalmente, è costernato da una scelta che considera quantomeno prematura vista la pericolosità di Sheila e visto l’incredibile cedimento sul lato emotivo che Finn ha avuto nei suoi confronti. Liam, da parte sua, promette di vigilare sulla sicurezza della donna che ama e di sua figlia.

Liam sembra accettare la realtà di aver perso la sua chance con Steffy, che ha scelto di non farsi condizionare da Sheila e di tornare tra le braccia di suo marito. Intanto, Deacon a “Il Giardino” riceve una nuova minacciosa visita di Carter e di Ridge, venuti a intimargli di raccontare tutto quello che sa sulle intenzioni di Sheila. Questa volta, però, Deacon non ha alcuna intenzione di farsi intimidire e non rivela nulla, costringendo Ridge a minacciarlo di fargliela pagare se mai succedesse qualcosa alla sua famiglia. Nel frattempo, Finn affronta proprio Sheila che si è presentata alla casa sulla scogliera, cercando di convincerla a smettere di reclamare un ruolo nella sua vita e in quella del nipotino.

Nonostante Sheila ribadisca a Finn di essere cambiata e lo preghi di non permettere alla moglie di separarli, è proprio facendo leva sul suo amore materno che Finn le chiede di non farsi mai più vedere, se tiene alla sua felicità. Nonostante Sheila sembri obbedire, e andarsene senza dire più una parola, Steffy, turbata, sembra aver preso una dolorosa decisione. Infatti Steffy, avendo capito l'inutilità di ogni tentativo di convincere la madre biologica di Finn a desistere dai continui tentativi di riallacciare un rapporto con lui, delusa e sconfitta decide di lasciare Los Angeles con i suoi figli.