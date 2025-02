Beautiful: Eric sta male? Una segreta e misteriosa diagnosi | Anticipazioni italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, prenderà il via una nuova storyline che ci terrà compagnia nei prossimi mesi e che vedrà al centro Eric Forrester: lo stilista apparirà stranamente nervoso e facilmente suscettibile, un comportamento che, almeno inizialmente, sfuggirà ai suoi cari.

Eric sarà sempre più deciso a realizzare una collezione d’alta moda che celebri la sua lunga storia nel settore e la ragione di tale caparbietà verrà presto rivelata al pubblico. Il patriarca dei Forrester sta soffrendo di alcuni preoccupanti problemi di salute che lui e la compagna, Donna Logan, stanno cercando di nascondere ai familiari per volontà dell’uomo che, prima di arrendersi alla probabile fine, vorrà andarsene col botto, lasciando la sua decisiva impronta nella storia della moda.

Chiaramente spaventato dall’idea di morire, Eric prenderà a male l’apparente disinteresse di Ridge a collaborare con lui e apparirà insofferente al fatto che, quello che un tempo era il suo ufficio, ora non solo appartiene al figlio e a Steffy, ma sembra ad uso di chiunque. In particolare Eric farà una tragedia quando scoprirà che il figlio avrà gettato via un oggetto da lui lasciato lì.

Quindi, deciso a portare a segno il proprio obiettivo, Eric deciderà di ricorrere a R.J. Forrester che, restio da tempo ad unirsi all’attività di famiglia, deciderà di affiancare il nonno, specie quando si renderà conto dei reali motivi dietro al suo comportamento.

Nel frattempo i sintomi manifestati da Eric continueranno a peggiorare, sebbene mai verrà chiarita la vera natura della sua patologia, al punto che resterà senza un nome. Solo molto più avanti si entrerà nell’area oncologica, parlando di trapianto e staminali, quando cioè dovrà essere fornita una verosimile via d’uscita alla situazione.

Già, perché chi pensa che questa trama sarà il canto del cigno per John McCook, che dal primo episodio interpreta Eric, si sbaglia: almeno ad oggi l’ottantenne attore non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene, come, invece, decise di fare Susan Flannery (che, nel 2012, decise di lasciare la recitazione e, di conseguenza, l’iconico personaggio di Stephanie Forrester).

In tutto ciò, c'è da dire che ad Eric e al suo interprete viene ormai riservato molto poco spazio, ma trame come questa che ci accingiamo a seguire dimostrano che, volendo, si può trovare materiale anche per i volti più anziani della soap.