My Home My Destiny anticipazioni: Savaş cerca di dichiararsi a Emine

Prima del gran finale di My Home My Destiny, Savaş Tunahan (Kaan Altay Köprülü) riuscirà a confessare alla giovane Emine (Naz Göktan) che si è innamorato di lei? Occhio alle ultime puntate della dizi turca perché il fratello di Bariş (Engin Ozturk) tenterà di avvicinarsi alla ragazza. Anche se non tutto andrà per il verso giusto…

My Home My Destiny, news: Savaş fa una proposta a Emine

Tutto si verificherà alla conclusione della storyline con protagonista Gülbin (Gülcan Arslan), che si riappacificherà con la madre Sakine (Zuhal Gencer) e la sorella Zeynep (Demet Ozdemir) ed accetterà di vivere sotto lo stesso tetto della mamma. Dato il matrimonio tra lo zio Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış) e Sultan (Hülya Duyar) e quello imminente tra Bariş e Zeynep, Savaş sentirà che è arrivato il momento di dare una svolta alla sua vita.

Visti i sentimenti che prova già da tempo per Emine, che invece darà l’impressione di non essersi accorta di nulla, Savaş penserà di portare la sua assistente in un ristorante al quale è molto legato. E proprio lì l’uomo cercherà di sincerarsi con lei…

My Home My Destiny, spoiler: Savaş cerca di dichiararsi a Emine ma…

Dopo averle presentato Demet, la proprietaria del locale che lo accoglierà con il sorriso e un profondo affetto, Savaş tenterà quindi di impostare la sua dichiarazione a Emine. E come prima cosa porrà l’accento sul fatto che ormai tutte le persone a cui vogliono bene solo felici e che forse è giunta l’ora anche per loro di sorridere un po’.

Proprio in quegli istanti, arriverà al tavolo anche Demet, che rovescerà inavvertitamente del caffè addosso a Savaş. D’istinto, Emine chiederà al ragazzo di alzarsi per evitare di scottarsi. Azione che Savaş non potrà ovviamente fare, dato che da anni è immobile in una sedie a rotelle.

My Home My Destiny, trame: la gaffe di Emine frena Savaş

Appena si renderà conto della gaffe che ha commesso, Emine si scuserà con Savaş, chiedendogli appunto di finire il discorso. Tuttavia, quello che sarà successo farà desistere Savaş dal dichiararsi alla ragazza, tant’è che interromperà di fretta e furia l’appuntamento e, nelle ore successive, si crogiolerà nel suo dolore. Ciò perché arriverà alla conclusione che Emine non vuole avviare un rapporto sentimentale con un disabile come lui.

La percezione di Savaş sarà però corretta oppure sarà frutto dell’ennesimo malinteso con Emine? Ne riparleremo prestissimo perché ci sarà una “piccola” novità che chiuderà la loro storia nella dizi turca… Seguici su Instagram.