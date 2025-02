Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 11 febbraio: Tancredi affascina Rosa

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 11 febbraio 2025

Salvatore ha ideato un piano per riavvicinare i genitori di Elvira, approfittando della festa di San Valentino. Nel frattempo, Rita continua a raccogliere informazioni sulla prossima collezione di Botteri, mentre quest'ultimo si avvicina sempre di più a Giulia Furlan, la quale appare sempre meno incline a tradirlo. Tancredi esercita un crescente fascino su Rosa, suscitando il fastidio di Marcello per la loro collaborazione. Intanto, Mimmo scopre che Ciro ha messo Agata in punizione e le propone un piano per ottenere maggiore libertà…