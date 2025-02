Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 14 febbraio: Marta svela la verità al padre!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 14 febbraio 2025

Nel giorno di San Valentino, Salvo ed Elvira sperano che il loro piano possa aiutare i genitori di lei a riconciliarsi, ma qualcosa non va come previsto. Nel frattempo, Rosa si accorge della tristezza di Marcello, dovuta alla mancanza di Adelaide, e compie un gesto affettuoso nei suoi confronti. Botteri offre il suo aiuto a Giulia, impegnata nei preparativi per un evento al Circolo, aiutandola a indossare un abito particolarmente difficile. Intanto, Umberto sospetta che Marta abbia una relazione e lei, di fronte alle sue intuizioni, decide di rivelargli la verità sulla sua situazione… Seguici su Instagram.