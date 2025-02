Il paradiso delle signore 9, trama 18 febbraio: Marcello reagisce male, ecco con chi

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 18 febbraio 2025

Salvo non sopporta più la presenza della suocera in casa, tanto che la situazione degenera fino a un punto di rottura. Nel frattempo, Marta confessa al padre di non fidarsi completamente di Lea, spingendo Umberto a volerla conoscere meglio.

Botteri ringrazia Delia per averlo aiutato a trovare l’ispirazione per la nuova collezione. Intanto, Mimmo cerca di difendere Agata davanti al padre, ma finisce per peggiorare la situazione.

Tancredi informa Marcello che Rosa potrebbe ottenere un impiego stabile con lui, ma Barbieri reagisce molto male alla notizia. Nel frattempo, Enrico e Anita sono costretti a separarsi nuovamente, mentre Alfredo fa ritorno dal Belgio…