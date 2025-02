Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 20 febbraio: Tancredi fa pressing su Giulia

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 20 febbraio 2025

Tancredi propone ufficialmente a Rosa di lavorare per lui, e lei informa Marcello della sua decisione. Nel frattempo, Sant'Erasmo mette pressione a Giulia affinché tradisca Botteri e stringe un accordo con Umberto per utilizzare gli articoli di Rosa a loro vantaggio. Intanto, Botteri ha finalmente un'ispirazione su come creare l'abito di punta della collezione. Agata e Ciro litigano nuovamente, ma questa volta Mimmo riesce a far riflettere la ragazza…