Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 4 febbraio 2025: Irene cerca una nuova Venere

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 4 febbraio 2025

Rosa decide di accettare la proposta di Tancredi di pubblicare un articolo sul suo giornale, ma solo a determinate condizioni. Nel frattempo, gli Amato scoprono la vera ragione per cui Luisa, la madre di Elvira, rifiuta di tornare a casa: è convinta che suo marito Andrea l’abbia tradita con la giovane segretaria appena assunta nel suo ufficio.

Irene, alla ricerca di una nuova Venere per sostituire Clara, affigge un annuncio in Caffetteria, mentre anche alla GMM si cercano nuove commesse. Intanto, Umberto assegna a Odile il ruolo di direttrice della GMM, ma per lei le novità non finiscono qui. Infine, Agata e Delia sorprendono Irene, rimasta sola dopo la partenza di Clara, con un gesto inaspettato…