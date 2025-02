Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 5 febbraio: a Enrico manca Anita

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 5 febbraio 2025

Concetta promette ad Agata di coprirla con il padre, a patto che si tenga lontana da Roberto. Nel frattempo, Irene, alle prese con la difficoltà di trovare una sostituta per Clara, fa la conoscenza di Rita, la nuova commessa in prova alla GMM, rimanendone favorevolmente colpita.

Roberto e Marcello non approvano la decisione di Rosa di scrivere un articolo per un giornale legato a Tancredi. Intanto, Enrico sente la mancanza di Anita, e Marta gli propone un viaggio a Venezia per il Carnevale, occasione in cui potrà riabbracciare sua figlia. Nel frattempo, Ciro nota Agata e Mimmo discutere e si insospettisce, al punto da costringere Concetta a raccontargli tutta la verità…