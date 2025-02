Il paradiso delle signore, anticipazioni 12 febbraio: Marcello in ansia per Adelaide

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 12 febbraio 2025

Umberto nasconde la verità sulle condizioni di Adelaide, mentre Marcello è sempre più in ansia perché non ha sue notizie da giorni. Nel frattempo, Botteri si avvicina sempre di più a Concetta e le confida dettagli sulla sua passata relazione con Giulia. Agata, dopo aver riflettuto, decide di accettare la proposta di Mimmo, accettando di frequentarlo solo per finta.

Intanto, Enrico sta preparando una sorpresa speciale per Marta in occasione di San Valentino, mentre le Veneri vogliono organizzare una serata a tema Sanremo al Paradiso. A sorpresa, Lea e Anita fanno il loro arrivo a Milano…