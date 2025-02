Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 10 al 14 marzo 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 10 a venerdì 14 marzo 2025

L’infermiera di Adelaide non ha saputo aiutare Umberto a ritrovare la contessa. Mentre al Paradiso le veneri organizzano il lavoro per l’uscita della nuova collezione, alla GMM arriva una figura di spicco del mondo della moda che fa un’offerta alla Furlan. Rosa racconta a Marcello la verità sul passato di Tancredi, ma lui non la prende affatto bene. Odile e Matteo vengono contattati da un produttore musicale. Nel frattempo, grazie a un suggerimento di Enrico, Umberto fa una scoperta importante su Adelaide.

Umberto commenta con Italo l’informazione ricevuta su Adelaide, ma continua a nascondere la verità a Odile. Intanto la GMM decide di anticipare l’uscita della collezione per danneggiare il Paradiso, mentre la Furlan chiede a Delia di incontrarsi l’indomani per parlarle di una questione privata. Tancredi si presenta a sorpresa al Paradiso per fare una nuova proposta di lavoro a Rosa. Marta fa una telefonata che insospettisce Enrico, ma nel frattempo, qualcuno la osserva di nascosto. Marcello decide di affrontare Tancredi.

Marta riceve la visita di un uomo sconosciuto ed Enrico cerca di capire se gli sta mentendo. Alla GMM si preparano per l’uscita della collezione, con una modella d’eccezione. La Furlan parla a Delia di Botteri insinuando che sia un uomo inaffidabile. Matteo riceve una proposta dal dirigente di una casa di produzione cinematografica specializzata in musicarelli e chiede a Odile di collaborare. Rosa riceve un invito a cena da Marcello, ma la ragazza ha altri programmi per la serata.

La Furlan continua a insinuare dubbi sul conto di Botteri e Delia ne parla a Concetta. Enrico, insospettito dal comportamento di Marta negli ultimi giorni, racconta tutto a Umberto, che decide, così, di far seguire la figlia da un investigatore privato. Roberto aiuta nuovamente Mimmo a prepararsi per la prossima mostra a cui accompagnerà Agata. Marcello, intanto, vuole vederci chiaro sull’uscita anticipata della collezione della GMM e prende informazioni. Nel frattempo, Enrico scopre il mistero di Marta ed ha una piacevolissima sorpresa.

Dopo una chiacchierata con Concetta, Botteri si decide a fare un passo in avanti con Delia. Agata è piacevolmente sorpresa da Mimmo. A Villa Guarnieri Odile e Matteo compongono il pezzo musicale per il film. Italo annuncia la sua partenza e Umberto inizia a credere che il maggiordomo possa essere in contatto con Adelaide. Marcello continua a indagare sulla GMM e aspetta le foto in anteprima della loro nuova collezione da parte del suo amico fotografo Aldo Bresciani, ma Rita è di nuovo all'opera come spia per conto della GMM.