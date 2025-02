Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 17 al 21 febbraio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2025

Enrico non è convinto che Marta abbia fatto bene a raccontare al padre la verità su di lui e glielo fa presente. Nel frattempo, Umberto va a parlare con lui per mettere in chiaro delle cose. Delia aiuta Botteri a trovare l’ispirazione, mentre Rita continua a cercare informazioni sulla nuova collezione del Paradiso. Nello stesso tempo Giulia vorrebbe confessare il piano di Sant’Erasmo allo stilista. Intanto Lea, a sorpresa, si presenta da Marta e le confessa i timori di Anita nei suoi confronti.

Salvo non tollera più la presenza della suocera in casa, tanto che i due arrivano a un punto di rottura. Marta confessa al padre che non si fida molto di Lea e Umberto cerca di conoscerla meglio. Botteri ringrazia Delia per l’aiuto che gli ha dato a trovare un’idea per la nuova collezione. Mimmo vuole sostenere Agata davanti al padre, ma fa peggio. Tancredi rivela a Marcello che Rosa potrebbe lavorare per lui in maniera stabile e Barbieri non la prende affatto bene. Enrico e Anita si devono di nuovo separare. Nel frattempo, Alfredo torna dal Belgio.

Elvira si sente in colpa per aver costretto Luisa a lasciare la casa. Nel frattempo, Andrea Gallo chiede aiuto a Salvo perché la moglie non ha intenzione di fare le faccende domestiche. Intanto Rosa scopre una notizia destinata a fare scalpore e continua a essere divisa tra Marcello e Tancredi. Enrico e Marta, invece, si concedono una serata romantica.

Tancredi chiede ufficialmente a Rosa di lavorare per lui e lei comunica la sua decisione anche a Marcello. Nello stesso tempo Sant’Erasmo incalza Giulia per spingerla a tradire Botteri e fa un patto con Umberto per sfruttare gli articoli di Rosa a loro favore. Dal canto suo Botteri ha finalmente l’illuminazione su come ideare l’abito di punta della collezione. Agata e Ciro discutono di nuovo, ma questa volta Mimmo trova il modo di far ragionare la ragazza.

È il giorno dello shooting e vediamo tutte le veneri con il caschetto biondo ispirato a Caterina Caselli. Agata è l'unica senza, ma Mimmo le fa una sorpresa. L'articolo di Rosa sui ragazzi del liceo Parini viene pubblicato sul giornale di Tancredi, suscitando reazioni di tutti i tipi. Botteri invita Giulia a cena e lei è molto tentata a non tradirlo. Nel frattempo, però, Rita ha messo gli occhi sul capo di punta della nuova collezione ed è pronta a parlare con Tancredi.