Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 24 al 28 febbraio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2025

Tancredi mette Giulia alle strette in merito alla scelta di tradire Botteri, ricordandole che per fare carriera non deve avere scrupoli. Botteri, intanto, invita la Furlan a cena. Si scopre che le cure non hanno fatto effetto su Adelaide, la quale, nel frattempo, è sparita. Il Paradiso invita tutto lo staff a una festa di carnevale esclusiva e Agata sfrutta Mimmo per ottenere dal padre il permesso di andarci. Marta chiede a Umberto notizie di Adelaide ma lui continua a mentire sullo stato di salute della contessa, anche se decide di partire per Londra e, arrivato lì, andare a cercarla.

Roberto passa per caso a trovare Marta e la trova insieme a Enrico, scoprendo la loro relazione. Marcello e Rosa continuano a scontrarsi per via di Tancredi. Ciro sprona Mimmo ad accompagnare Agata alla festa di carnevale, ma lui non è convinto. Delia legge di nuovo i tarocchi a Botteri e i due entrano ancora più in confidenza. Nel frattempo, Rosa, propone a Tancredi di intervistarlo per riabilitare la sua immagine.

Umberto torna da Londra con cattive notizie su Adelaide, che sembra sparita nel nulla. Intanto, al Paradiso, Marcello, Marta, Roberto e Botteri trovano l’idea per la campagna di lancio della nuova collezione, incentrata sul capo iconico. Salvo invita Rosa e Marcello a cena, ma lei ha un impegno con Tancredi: la sua intervista è iniziata. Odile, nel frattempo, ha raccontato a Umberto di aver sentito la contessa per telefono e di averla trovata molto stanca. A quel punto Guarnieri si rivolge a Enrico per una consulenza medica.

Enrico ha scoperto le reali condizioni di salute di Adelaide, Umberto, però, gli ha chiesto di mantenere il segreto e lui, ora, si sente a disagio con Marta. Tancredi, nel frattempo, si apre con Rosa e le racconta della sua storia con Matilde. Roberto, intanto, elargisce saggi consigli a Mimmo per fare colpo su Agata. Botteri avvisa Giulia che non potrà accompagnarla alla festa e, quando lei lo vede in compagnia di Delia, va su tutte le furie.

Marcello riceve un importante riconoscimento da Confindustria, ma non è in vena di festeggiare e così Matteo decide di organizzargli una piccola festa a sorpresa. Mimmo confessa di essersi accorto delle attenzioni di Agata per Roberto. Mirella annuncia che Michelino è stato scelto per partecipare allo Zecchino d'Oro. Giulia ha preso la sua decisione in merito al tradimento nei confronti di Botteri. Agata riceve un regalo inaspettato. Nel frattempo, Adelaide fa recapitare un messaggio criptico a Umberto.