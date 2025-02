Il paradiso delle signore: Giulia tradirà davvero Botteri? | Anticipazioni

Aria di primavera al Paradiso delle signore, o quanto meno aria di novità adesso che la collezione primavera-estate inizia a prendere forma e l’atelier è in fermento creativo: mentre Delia (Ilaria Maren) continuerà a voler aiutare il suo stilista preferito Gianlorenzo (Luca Ferrante) e a sognare di essere per lui non più solo una musa ispiratrice, una minaccia continuerà ad incombere sul Paradiso…

Pare infatti che il gabardin e i modelli troppo semplici non saranno l’unico piccolo problema della nuova collezione: la nuova Venere Rita (Chiara Dell’Omodarme), infatti, continuerà ad essere la spia silenziosa di Tancredi (Flavio Parenti); quest’ultimo andrà quindi avanti nel suo piano di voler distruggere il Paradiso “da dentro”, facendo anticipare la collezione economica a Giulia (Marta Mazzi).

Dopo un primo momento di esitazione nel voler andare fino in fondo, la stilista della Galleria Milano Moda sarà determinata ad aiutare Tancredi, anche se col passare del tempo sarà sempre più tentata dal non tradire Botteri, colui che era stato un collega e qualcosa di più ai tempi parigini.

Peraltro, Giulia con Gianlorenzo sta recuperando un rapporto umano e lui la inviterà anche a cena… Siamo dunque sicuri che sarà così facile per il Conte di Sant'Erasmo distruggere il suo attuale rivale?