Il paradiso delle signore: Mimmo ha capito che ad Agata piace Roberto | Anticipazioni

Se c’è una verità assoluta che accompagna Il Paradiso delle signore è che gli eventi non mancano mai. Il grande magazzino, infatti, inviterà presto tutto lo staff a una festa di carnevale esclusiva e a quel punto Agata (Silvia Bruno) sfrutterà Mimmo (Vito Amato) per ottenere dal padre il permesso di andarci.

Ciro (Massimo Cagnina), tronfio di orgoglio e pieno di speranze per la figlia, non solo darà il suo permesso ma spronerà Mimmo ad accompagnare Agata alla festa di carnevale! Peccato che il ragazzo non sarà convinto, vista la rigida visione della vita e di valori che si porta dietro da Partanna…

A quel punto Roberto (Filippo Scarafia), vedendo Mimmo in difficoltà, deciderà di elargire saggi consigli al giovane carabiniere per fare colpo su Agata, ma la verità è che il giovane si è già accorto delle attenzioni della bella Venere per il direttore…

Intanto, al Paradiso, Marcello (Pietro Masotti), Marta (Gloria Radulescu), lo stesso Roberto e Botteri (Luca Ferrante) troveranno insieme l'idea per la campagna di lancio della nuova collezione: cosa dobbiamo aspettarci da questo fantastico gruppo di creativi?