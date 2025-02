La promessa, anticipazioni 14 e 15 febbraio: Riccardo bacia Pia

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 14 e sabato 15 febbraio 2025

Ricardo sorprende Santos mentre molesta Vera e lo rimprovera duramente. Nel frattempo, Pia, sotto la stretta sorveglianza di Policarpo e Antonio, è sempre più abbattuta e sfiduciata, tanto che tutti iniziano a preoccuparsi per il suo stato d’animo e i suoi discorsi carichi di tristezza. Anche Ricardo le dimostra il proprio affetto, confessandole di essersi innamorato di lei e sigillando la sua dichiarazione con un bacio.

Adriano torna da Catalina con l’intento di approfondire la loro conoscenza, come desidera Tadeo, ma quando le propone di uscire, lei reagisce in modo aggressivo e i due si separano con astio.

Sul fronte di guerra, Curro si lancia in un’azione offensiva rischiosa, mentre Manuel tenta di fermarlo, mettendo in pericolo anche la propria vita. Nel frattempo, Jana e Maria spiegano a Vera che Diego è con Beni e che, per garantirne la sicurezza, nemmeno loro conoscono la sua esatta posizione, in attesa di ricevere informazioni tramite un codice segreto.

Infine, Petra sorprende Maria mentre scrive quello che sembra essere un racconto su una crudele governante e, senza esitare, le strappa i fogli di mano…