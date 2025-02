La promessa, anticipazioni 28 febbraio e 1 marzo: Cruz interroga Alonso e Maria Antonia sui loro rapporti

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 28 febbraio e sabato 1° marzo 2025

Catalina dà ad Adriano la collana che aveva ricevuto in dono da Pelayo, permettendogli così di estinguere il suo debito con la banca. Nel frattempo, Margarita si occupa del Conte de Ayala per aiutarlo a ristabilirsi e chiede a sua figlia di mostrarsi più cordiale nei suoi confronti. Rómulo affronta Petra, che insiste nel voler affidare Diego a Gregorio, ma trova un modo drastico per fermare le ambizioni della governante.

Durante uno scontro provocato da Curro, Paco subisce una grave ferita. Jana e Salvador rivelano a Rómulo la verità su Lope, ma Santos finisce per scoprire tutto. Cruz interroga Alonso e María Antonia sui loro rapporti, e i due negano che ci sia qualcosa di sospetto, ma Alonso chiede comunque a María Antonia di andarsene da La Promessa… Seguici su Instagram.