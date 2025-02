La promessa, anticipazioni dal 9 al 15 febbraio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 9 a sabato 15 febbraio 2025

Romulo affida a Salvador il compito di organizzare le ricerche di Gregorio nella tenuta, senza far sapere nulla a Petra. La servitù si divide in coppie, ma senza alcun risultato. Tadeo presenta Adriano a Catalina per chiederle dei consigli perché, in seguito alla morte del padre, ha ereditato dei terreni che non sa come gestire, ma il ragazzo si rifiuta di ascoltarla vista la classe a cui appartiene, e i due discutono. Tadeo si scusa al posto di Adriano e cerca di convincere Catalina ad aiutarlo, ma lei non vuole. Maria Antonia e Alonso informano Cruz che non sono invitati al ballo dei marchesi de Sotoblanco per via della partecipazione di Curro e Manuel alla guerra, ma Lorenzo dice a Cruz che, in realtà, fa tutto parte della vendetta orchestrata dagli ex consuoceri, i duchi de Los Infantes, in seguito alla morte di Jimena. Martina, che ha ricevuto un invito all’opera dal figlio dei Caicedo che inizialmente rifiuta, poi accetta, messa sotto pressione dagli zii.

Gregorio entra di nascosto da Pia e le chiede dove sia il bambino; lei mente dicendo che è morto poco dopo la nascita. Gregorio la minaccia dicendole che tornerà per portarla via con sé. Tutto il personale si mobilita per proteggere Pia. Solo donna Petra vuole che Pia se ne vada. Cruz incolpa Alonso per l’isolamento sociale che stanno subendo e anche per non aver evitato che Manuel partisse per il fronte. Maria Antonia lo consola e il loro legame sembra essere sempre più forte.Martina non si fida del conte Ayala e non ha intenzione di permettere alla madre di sposarlo. Adriano va a trovare Catalina nell’Hangar; tra i due comincia a nascere un’amicizia. Lope è arrabbiato con Vera perché pensa che sia fidanzata con Santos, ma non sa che in realtà lui la ricatta.

Ricardo scopre Santos mentre molesta Vera, e lo riprende. Pia, sorvegliata da Policarpo e Antonio, è sempre più demoralizzata e sfiduciata e tutti sono preoccupati per il suo stato d’animo e i discorsi tristi che fa. Anche Ricardo le dimostra la sua apprensione e le confessa di essersi innamorato di lei e la bacia. Adriano torna da Catalina con il proposito di conoscersi meglio, come vorrebbe Tadeo, ma, appena lui le suggerisce di uscire, Catalina lo aggredisce e si salutano in malo modo. Sul fronte di guerra, Curro si lancia in una pericolosa offensiva sul campo, mentre Manuel cerca di fermarlo mettendo a rischio anche la sua vita. Jana e Maria spiegano a Vera che Diego è con Beni e che, per la sua sicurezza, neanche loro sanno dove si trovi esattamente: attendono notizie da Beni in un codice segreto. Petra sorprende Maria mentre scrive quello che sembra un racconto su una perfida governante, e le strappa i fogli.

Jana conferma la morte di Pia e la notizia si diffonde discretamente nel palazzo. Per evitare scandali, il marchese vuole che si dica che Pia ha semplicemente lasciato La Promessa, e che si nasconda la sua morte per suicidio. La servitù non ha altra scelta se non obbedire agli ordini, nonostante la grande tristezza. Martina si scaglia contro Ayala davanti a tutti, dopo aver scoperto che è lui l'organizzatore dell'appuntamento con Asdrubal. La relazione tra Adriano e Catalina fa qualche passo avanti. María è molto arrabbiata perché Petra ha distrutto i suoi appunti per il libro e Lope viene brutalmente picchiato. Virtudes affronta sua madre quando scopre che è andata a trovare suo figlio. María Antonia si preoccupa per Cruz, ma il suo interesse per Alonso la porterà a oltrepassare una linea sacra che metterà a rischio la sua amicizia con la Marchesa e la relazione di Cruz con Alonso.