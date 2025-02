La Promessa anticipazioni: Lorenzo furioso con i domestici, ecco perché

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, diversi domestici andranno incontro all’ira furente di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). I protagonisti di tale rimprovero saranno Lope Ruiz (Enrique Fortun), Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval) e Candela Garcia (Teresa Quintero) per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: l’iniziativa per aiutare Virtudes

Tutto sarà collegato alla storyline con protagonista Virtudes (Laura Lafuente), sempre più desiderosa di riavere con sé il figlioletto Adolfito. Dato che i suoceri si diranno disposti a restituirglielo soltanto se dimostrerà loro di potersi prendersi cura di tutte le sue necessità, la domestica cercherà un impiego più sostanzioso lontano da La Promessa. Purtroppo per lei, farà però un grosso scivolone.

Vista la fretta che avrà di racimolare tanti soldi, Virtudes finirà per rubare un prezioso calice d’oro di vino di padre Fermin, il sacerdote che voleva assumerla come perpetua. Di conseguenza, una volta che ammetterà la sua colpa, la ragazza non avrà più alcuna possibilità di ottenere l’impiego. Ragione per la quale, Simona deciderà di aiutarla in un altro modo: con la complicità di Lope e Candela metterà su una nuova produzione di marmellate. E ciò col trascorrere degli eventi metterà tutti quanti in una situazione difficile con Lorenzo…

La Promessa, spoiler: Lorenzo furioso con i domestici

In primis, è bene ricordare ai nostri lettori che il conservificio sarà passato da Catalina de Lujan (Carmen Asecas) nelle mani di Lorenzo. Quest’ultimo avrà dunque destinato ogni marmellata prodotta all’esercito spagnolo, pur continuando a mantenere come impiegate le stesse donne del paese che, in precedenza, si muovevano con la supervisione di Lope, l’autore delle varie ricette.

Con la complicità dei maggiordomi Romulo Baeza (Joaquin Climent) e Ricardo Pellicer (Carlo de Austria), Simona e i suoi complici cercheranno dunque di vendere in gran segreto le loro marmellate nel mercatino di Lujan. E la loro intenzione sarà quella di devolvere l’intero ricavato a Virtudes affinché possa investirlo per il futuro di Adolfito. Buona azione che rischierà di ritorcersi contro di loro quando Lorenzo troverà un barattolo della loro marmellata nel mercatino e si infurierà con Simona, Candela e soprattutto Lope.

La Promessa, trame: il piano di Simona è a rischio

Eh sì: dato che il sapore della marmellata comprata al paese sarà identico a quella che veniva prodotta a La Promessa, Lorenzo non esiterà ad accusare i tre di avere avviato una loro produzione illecita. Proprio per questo, annuncerà loro che intende fare chiarezza sulla questione e che andranno incontro a spiacevoli ripercussioni quando riuscirà a unire tutti i tasselli del puzzle.

Da un lato Lorenzo cercherà subito la connivenza di Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) per punire i responsabili, ma andrà incontro ad una spiacevole sorpresa perché i cognati gli diranno che i domestici e le donne del paese possono fare ciò che vogliono al di là dell’orario di lavoro. Dall’altro, per paura di un licenziamento, Simona deciderà in accordo con Lope e Candela di sospendere la produzione.

Scelta difficile che verrà appoggiata pure da Virtudes, anche perché non avrà più notizie dei suoceri, spariti improvvisamente insieme al piccolo Adolfo. L’agire dei domestici potrebbe però rivelarsi del tutto inutile: Petra Arcos (Marga Martinez) deciderà infatti di appurare cosa starà succedendo appena Cruz le chiederà lumi sulla produzione di marmellate ipotizzata da Lorenzo… Seguici su Instagram.