La Promessa anticipazioni: Martina “benedice” le nozze tra Margarita e Ayala ma…

Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) sembrerà farla franca. Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, Martina de Lujan (Amparo Piñero) darà infatti la sua benedizione al matrimonio tra il conte e la madre Margarita (Cristina Fernandez). Tuttavia, Ignacio non sarà ancora contento…

La Promessa, news: Ayala vuole che Martina si rinchiuda in un convento

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, la storyline partirà quando Curro de la Mata (Xavi Lock) riuscirà a far fuggire Martina dal sanatorio nel quale Ayala l’avrà rinchiusa, dopo averla accusata di averlo avvelenato con la cicuta. Curro manterrà dunque la Lujan in un luogo segreto finché Ignacio gli prometterà che non intende più farla rinchiudere in manicomio, né denunciarla alle autorità per il tentato omicidio.

Appena metterà piede a La Promessa, Martina andrà però incontro ad un’altra amara sorpresa: Ayala pretenderà infatti che accetti di prendere i voti e che si chiuda in un convento. Ciò perché, a suo dire, non intende vivere sotto lo stesso tetto con chi ha tentato di ucciderlo. Una proposta shock, questa, che porterà Martina a scontrarsi di nuovo con lui e che metterà in seria difficoltà Margarita, delusa dall’atteggiamento del suo fidanzato.

La Promessa, trame: l’ultimatum di Ayala

La situazione sembrerà volgere al meglio quando Ignacio rivedrà la sua posizione. Il conte spiegherà infatti a Alonso (Manuel Regueiro) che rinuncerà a qualsiasi tipo di rimostranza contro Martina soltanto se darà la sua benedizione al matrimonio con Margarita.

Anche in questo caso, la ragazza non si mostrerà ragionevole. Sarà convinta, infatti, che Ayala voglia solo entrare in possesso dei soldi di Margarita e dunque non si piegherà al ricatto. Martina rifiuterà insomma la proposta e spiegherà che si rinchiuderà anche in convento, pur di evitare che la madre sposi Ayala. Insomma, l’inimicizia tra i due personaggi continuerà a restare in piedi.

Ciò almeno finché Curro non spronerà Martina a pensare al suo bene e a non opporsi alle nozze: con la sua testardaggine, sta soltanto rinunciando alla sua felicità. Parole che spingeranno la Lujan a rivedere la sua posizione e a presentare alla madre la sua “offerta”.

La Promessa, spoiler: Martina dà la sua benedizione al matrimonio tra Margarita e Ayala ma…

Eh sì: Martina farà presente a Margarita che non si opporrà al matrimonio con Ayala soltanto se potrà restare a vivere a La Promessa una volta celebrata l’unione. Opzione alla quale Margarita non potrà dire di no. Ma come la prenderà Ignacio?

A sorpresa, piuttosto che mostrarsi felice, Ayala manterrà il punto e dirà a Margarita che ha già contattato il convento che ha scelto per Martina. E sottolineerà che è un bene che la ragazza si ritiri a vita privata e preghiere, dato che ha tentato di farle del male. Tale discorso ferirà profondamente Margarita, la quale dirà a Ignacio che forse ha sbagliato tutte le valutazioni fatte su di lui!

Dal dialogo in questione, sarà chiaro che Ignacio confidava nel fatto che Martina rifiutasse di dare la sua benedizione al matrimonio per spedirla in convento e liberarsi di un’avversaria scomoda. Inoltre, l’atteggiamento del Conte sarà un’ulteriore prova dei sospetti di Petra Arcos (Marga Martinez), ossia che Ayala si è avvelenato da solo per accusare Martina ed agire indisturbato con Margarita per entrare in possesso del 25% de La Promessa una volta diventato suo marito… Seguici su Instagram.